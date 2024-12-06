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رونالدو يتعادل بالهدف الأول للنصر أمام اتحاد جدة (فيديو) - أخبار كلمتك

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رونالدو يتعادل بالهدف الأول للنصر أمام اتحاد جدة (فيديو) - أخبار كلمتك

رونالدو يتعادل بالهدف الأول للنصر أمام اتحاد جدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:44 مساءً - قمة الدوري السعودي، تعادل كريستيانو رونالدو بالهدف الأول للنصر أمام اتحاد جدة بالدقيقة 57 في الدوري السعودي.

وكان كريم بنزيما قد تقدم بالهدف الأول لفريق اتحاد جدة أمام النصر بالدقيقة 55 من عمر المباراة التي تجمعهما في قمة الدوري السعودي.

 

 ويلتقي الاتحاد مع النصر ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

 


تشكيل الاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

 

خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.

 

الهجوم: كريم بنزيما.

 

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تشكيل النصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

 

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ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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