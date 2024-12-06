أول تعليق من ميسي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - علق النجم الأرجنتيني ليو ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، مؤكدا أن التضحية والجهد لهما مكافأتهما على المدى الطويل.

وأعد إنتر ميامي مفاجأة خاصة ليونيل ميسي عندما حان وقت تسليمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي، حيث اصطف أكثر من 250 من أطفال أكاديمية النادي في ملعب تشيس استاديم في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية ليشكلوا حروف "M-V-P"، وبالإضافة إلى ذلك، كان أبناء ميسي الثلاثة في انتظار اللاعب الأرجنتيني وهم يحملون الكأس في أيديهم.

وقال ليونيل ميسي، على هامش التتويج بالجائزة: "أولًا، شكرا على الكلمات والترحيب. كانت الصورة التي التقطناها معا رائعة، لذلك أشكركم على ذلك، إنه لشرف كبير لي أن أتلقى هذه الجائزة منكم جميعا. أنا فخور برؤيتكم تتدربون. يسعدني للغاية وجودي هنا كل يوم. أنا سعيد تماما لوجودي في هذه المدينة وفي هذا النادي الذي ينمو".



وأضاف: "أنا محظوظ برؤيتكم جميعا، في مرحلة ما التقيت بكم جميعا تقريبا، وتدربنا مع بعضنا البعض. إنه لمن دواعي سروري أن أراكم تكبرون يوما بعد يوم. أدعوكم لمواصلة الكفاح والنضال من أجل تحقيق أحلامكم. كنت أود أن أحصل على هذه الجائزة في موقف آخر، لأتمكن من لعب النهائي غدا السبت، لكن هذا ما تعنيه كرة القدم أيضًا، أن تتحسن كل يوم".

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم للدوري الأمريكي بعد أن سجل 20 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 1485 دقيقة فقط على أرض الملعب.

واستطرد: "كنا متحمسين للغاية لنكون أبطال الدوري الأمريكي هذا العام. لم يحدث ذلك وسنعود في العام المقبل أكثر قوة للمحاولة مرة أخرى. هذا ما يدور حوله كل شيء بالنسبة لكم يا رفاق، خصوصا الآن وأنتم أطفال، الكفاح من أجل أحلامكم والسعي والقتال من أجل ما تريدون، على المدى الطويل، التضحية والجهد لهما مكافآتهما".

وأتم "استمروا على هذا النحو، سيستمر النادي في دعمكم لأنكم في لحظة نمو كبير، مع العديد من الفرص. أعتقد أنكم أدركتم كيف تغيرت الأكاديمية في العام ونصف العام الماضي، ولا شك أنكم ستستمرون على هذا المنوال، وستحصلون على كل الإمكانيات التي تمكنكم من تحقيق أحلامكم. شكرا جزيلا لكم ويشرفني أن أكون هنا معكم مرة أخرى، شكرًا لكم".

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