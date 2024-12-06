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دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الترجي وساجرادا في مجموعة بيراميدز - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الترجي وساجرادا في مجموعة بيراميدز - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الترجي وساجرادا في مجموعة بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، تعادل ساجرادا الأنجولي سلبيا مع الترجي التونسي في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

تعادل الترجي وساجرادا

وحاول الترجي وصيف النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا خطف هدف الفوز ولكنه اصطدم بدفاع أصحاب الأرض ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

الترجي رفع رصيده إلى 4 نقاط وساجرادا تحصل على النقطة الأولى بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام بيراميدز 5-1 الذي يلعب معه في نفس المجموعة.

 

بيراميدز يواجه دجوليبيا المالي على ملعبه الأحد القادم في الجولة الثانية من البطولة.

ودخل الترجي المواجهة بهدف تحقيق ثاني فوز على التوالي، بعد الذي حققه في الجولة الأولى على حساب دجوليبا بنتيجة 4-0 على ملعب حمادي العقربي برادس، بينما سعى الفريق الأنغولي لتعويض خسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام بيراميدز 1-5.


ودخل الفريق التونسي بتشكيل يقودهم الجزائري يوسف بلايلي والبرازيلي رودريغو رودريغيز، بينما عرف الفريق غياب المدافع المخضرم ياسين مرياح الذي تعرض لإصابة بالغة، ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وعوضه حمزة الجلاسي في قلب الدفاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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