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سيدات الأهلي يفوز على هليوبوليس ببطولة دوري الكرة الطائرة - أخبار كلمتك

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سيدات الأهلي يفوز على هليوبوليس ببطولة دوري الكرة الطائرة - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يفوز على هليوبوليس ببطولة دوري الكرة الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة. 

أقيمت المباراة على صالة هليوبوليس، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه. 

وأشاد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق للنادي الأهلي، بما قدمته اللاعبات خلال المباراة من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز، واستمرار العروض القوية التي يقدمها الأهلي في البطولة. 

الأهلي يفوز علي الصيد 

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الصيد، بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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