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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم أمام بارما بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم أمام بارما بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم أمام بارما بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان أمام نظيره بارما بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جوسيبي ميتزا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي 

هدف التقدم لصالح إنتر ميلان سجله اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة 40 

أعلن سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، تشكيله لمباراة الليلة أمام بارما، على ملعب سان سيرو، لحساب منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإيطالي.

قرر سيموني الدفع بثنائية ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في هجوم الفريق، بحثا عن الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على المتصدر نابولي.

تشكيل إنتر ميلان أمام بارما

يبدأ فريق إنتر ميلان مباراته أمام بارما في الجولة الخامسة عشر من الدوري اليطالي بتشكيل مكون من: 

سومير - بيسيك - دي فري - باستوني - دومفريس - باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو - تورام - لاوتارو.

ويجلس على مقاعد الإنتر: جوسيب مارتينيز، كاليجاريس، بالاسيوس، دارميان، كارلوس أوجوستو، بوكانان، أصلاني، فراتسي، زيلينسكي، كوريا، طارمي، أرناوتوفيتش.

بارما الايطالي، كلمتك

تشكيل باراما أمام إنتر ميلان

فيما كشف فابيو بيكيا المدير الفني لـ بارما، عن تشكيل فريقه أما بارما، حيث يبدأ مباراته أما إنتر ميلان بتشكيل يضم كل من 
سوزوكي - هاينو - ديل براتو - بالوج - فاليري - سيمون سوم - كيتا - دينيس مان - كانتشيليري - ميهايلا - بوان بوني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويقبع إنتر بالمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، بفارق 4 نقاط عن نابولي في الصدارة 32 نقطة من 14 لقاء، حيث لدى إنتر مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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