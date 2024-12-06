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الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء يصل إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء يصل إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء يصل إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة للمشاركة في منتدى الدوحة 2024 حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قنا.

ويشارك رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النسخة الـ 22 من مؤتمر الدوحة 2024، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحمل شعار حتمية الابتكار.

ومن المقرر أن يحضر رئيس مجلس الوزراء غدا السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024، ويلقي كلمة خلال إحدى الجلسات ثاني أيام المنتدى، كما من المقرر أن يجري على هامش مشاركته بالمنتدى، عدة اجتماعات مع كبار المسئولين القطريين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الواعدة.

ويشهد منتدى الدوحة 2024 مشاركة عدد من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور الابتكار كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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