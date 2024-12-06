الرياضة - 06:56 - وزير خارجية سوريا: التدخلات الدولية التي تهدف لتقسيم جديد للمنطقة أصبحت مكشوفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - طالب وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، بضرورة حشد الجهود لدعم جهودنا للتصدي للإرهاب ومكافحته، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. لافتا إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية التي تهدف لتقسيم جديد للمنطقة أصبحت مكشوفة.

وأضاف وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه العراقي والإيراني مساء الجمعة، 6ديسمبر أن الجيش السوري يقوم بواجبه الوطني في التصدي للهجوم الإرهابي، لافتا إلى أن الجيش السوري اضطر لتنفيذ تكتيكات تقوم على إعادة التموضع والانتشار.

وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية التي تهدف لتقسيم جديد للمنطقة وفقا لأجندات معادية أصبحت مكشوفة، مؤكدا أن هناك تضامن واضح مع سوريا وتشديد على عدم القبول بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب.

وتابع: «محادثاتي تركزت على التطورات الأخيرة في سوريا والناجمة عن هجوم هيئة تحرير الشام الإرهابي».

ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن الجهات التي تقف وراء الهجوم الإرهابي تنتهك القرارات الأممية بشأن الإرهاب

الصراع بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية المسلحة

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة، استيلائها على مدينة حلب في شمال سوريا، مؤكدة تقدمها على نحو كبير وسريع في سياق هجوم بدأته منذ حوالي أسبوع على القوات الحكومية، والذي يعد من أعنف جولات القتال منذ سنوات.

كما استولت الجماعات الإرهابية على مدينة حماة وأعلنت سيطرتها الكاملة عليها، أمس الخميس. ولازال الجيش السوري مستمرا في القصف على المواقع والمدن التي استولت عليها الجماعات المسلحة لأجل إعادتها وسيطرة النظام السوري عليها من جديد.

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عدد من العمليات بالتعاون مع قوات الحكومة السورية لصد الهجمات الإرهابية، وإسناد الجيش السوري ليتمكن من الهيمنة على المدن التي استولت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة.