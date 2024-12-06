عمومية اتحاد السلاح تعتمد فوز قائمة طارق الحسيني بالتزكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - اتحاد السلاح، فازت قائمة طارق الحسيني رسميًا بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، بحضور 11 هيئة من إجمالي 11 هيئة لها حق الحضور والتصويت، وافقت الـ 11 هيئة بالإجماع على انتخاب قائمة طارق الحسيني، وهي القائمة الوحيدة التي تقدمت لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح للدورة الانتخابية 2024-2028.

فوز قائمة طارق الحسيني بالتزكية

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السلاح صباح اليوم الجمعة بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة.

وتضم قائمة طارق الحسيني كلًا من: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، أحمد نبيل، أحمد سمير الميدانى، أيمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، أمانى البحيرى، أمنية حسين.

ويتكون غالبية المجلس الجديد من السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادوا الاتحاد تحت رئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق إنجازات عالمية وأوليمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح اختتمت بميدالية أولمبية في باريس 2024.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد السلاح

وحسب لائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.