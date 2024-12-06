الرياضة - 12:46 - عمرة رجب 1446 هـ.. الأسعار والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - أسعار عمرة شهر رجب 1446 هـ.. أيام قليلة تفصلنا عن بدء عمرة رجب 1446 هـ - 2025، واستقبال شركات السياحة جميع الحجوزات من المعتمرين، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار عمرة شهر رجب 1446 هـ..

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة رجب 1446 هـ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار عمرة رجب 1446 هـ

- تبدأ أسعار عمرة رجب 1446 هـ الاقتصادية من 32 ألف جنيه وتصل إلى 36 ألف جنيه لمدة 15 يوما.

- تبدأ أسعار عمرة رجب 1446 هـ الخمس نجوم من 59 ألف جنيه، وتصل إلى 80 ألف جنيه، وتختلف وفق البرنامج المتفق عليه من شركات السياحة.

برامج عمرة أول رجب 1446 هـ

- 20 يوما.

- السفر 24 ديسمبر والعودة 12 يناير.

- الأسعار:

* غرفة رباعي: 37.500 جنيه.

* غرفة ثلاثي: 40.000 جنيه.

* غرفة ثنائي: 45.000 جنيه.

سبب اختلاف أسعار عمرة رجب 1446 هـ

ويعود السبب في اختلاف أسعار العمرة، إلى مدة البرنامج والطيران والفنادق وتوقيته، حيث تعد هذه العوامل الأهم عامل في تحديد سعر العمرة.

موعد أولى رحلات عمرة رجب 1446 هـ

ومن المقرر، انطلاق أولى رحلات عمرة شهر رجب 1446 هـ، يناير المقبل، حيث بدأت شركات السياحة تسوق خلال الأيام الحالية لرحلات عمرة شهر رجب.

الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رجب 1446 هـ

وتأتي الأوراق المطلوبة لحجز برامج عمرة رجب 1446 هـ المختلفة، كما يلي:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية،

ضوابط العمرة 2025

وتضمنت ضوابط العمرة بالموسم الجديد، إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والمملكة العربية السعودية، وتقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وشملت ضوابط العمرة 2025، معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشملت ما يلي:

- يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا من قبل السلطات السعودية.

- تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي.

- في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 مترا، يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

- اشترطت ضوابط موسم العمرة 2025، أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.