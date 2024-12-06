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الرياضة - 12:46 - ما بين الدائري ومحور أحمد عرابي.. غلق محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر (اعرف التحويلات البديلة) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - ما بين الدائري ومحور أحمد عرابي.. غلق محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر (اعرف التحويلات البديلة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - ما بين الدائري ومحور أحمد عرابي.. غلق محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر (اعرف التحويلات البديلة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلي لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، تحديداً المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائري ومحور «أحمد عرابي» الجديد لمدة 7 شهور، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق منعا للزحام المروري.

وأجرت الإدارة العامة المرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة عدة تحويلات مرورية:

- حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان وكوبرى 15مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابي الجديد اتجاه شارع أحمد عرابي ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي وصولاً الى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى 15مايو اتجاه محافظة القاهرة.

- حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً اتجاه محور المهندس شريف إسماعيل ثم استكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل تجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية.

لذا، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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