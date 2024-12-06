الرياضة - 12:46 - شريحة eSIM.. سعرها وهل هي متاحة على جميع الأجهزة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - ينشغل الكثير من الأشخاص بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن طرح تقنية الشريحة المدمجة eSIM في الأسواق المصرية، وذلك بعد استكمال شركات المحمول الأربعة لجميع الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الخدمة.

طرح شريحة eSIM

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شريحة eSIM، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شريحة esim

تعد شريحة esim، هي عبارة عن تقنية حديثة تُستخدم بدلًا من شرائح المحمول التقليدية، وتُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية.

وتعتبر شريحة esim المدمجة أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، لأنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، ويقلل هذا من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها.

سعر شريحة esim في مصر

يبلغ سعر شريحة esim في مصر نحو 330 جنيها للخطوط الجديدة، و270 جنيها في حال استبدال الشريحة التقليدية لخط المحمول.

كيفية تفعيل شريحة esim على الهاتف

- التوجه لفرع شركة المحمول لشراء خط جديد بشريحة مدمجة.

- اختيار رقم المحمول.

- توقيع العقد لخط المحمول.

- تمنح الشركة رمز الاستجابة السريع «QR code».

- يتم مسح الرمز باستخدام هاتفك المحمول لتفعيل الشريحة

- صلاحية رمز الاستجابة السريع هي 5 أيام فقط.

خطوات استبدال الشريحة التقليدية بشريحة esim

- التوجه لفرع شركة المحمول التابع له.

- توقيع عقد الشريحة الإلكترونية eSIM.

- يمنحك موظف المبيعات الشريحة الإلكترونية بدلا من شريحة خطك التقليدية.

- تحصل على رمز الاستجابة السريع QR code.

- قم بمسح الرمز بواسطة هاتفك الذكي لتفعيل الشريحة على الهاتف.

قائمة الأجهزة التي تدعم شريحة eSIM

في سياق متصل، وأما عن قائمة الأجهزة التي تدعم شريحة esim، فتتمثل فيما يلي:

هاتف هواوي.. هواوي P40، وهواوي P40 برو.

هاتف سامسونج.. سامسونج جالكسي S20، وسامسونج جالكسي S20+.

هاتف اوبو.. اوبو فايند X3 برو، اوبو رينو 5A.

نظام تشغيل iOS.. هاتف آيفون 13 برو ماكس، وآيفون 13 برو، و آيفون 13 ميني.

جوجل.. جوجل بكسل 2، وجوجل بكسل 2

مميزات شريحة esim

وتوفر شريحة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، ونقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة دون الحاجة إلى استبدال الشريحة، ويضمن ذلك استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.