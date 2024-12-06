برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:29 مساءً - كشفت تقارير صحفية حديثة عن اقتراب المدافع الألماني جوناثان تاه، لاعب فريق باير ليفركوزن، من الانضمام إلى صفوف فريق برشلونة.

وفقًا لما ذكرته قناة JijantesFC الإسبانية، سافر ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، إلى مدينة ليفركوزن يوم الخميس 5 ديسمبر، لعقد اجتماع مع وكلاء جوناثان تاه بهدف حسم الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن ديكو اجتمع بالفعل مع اللاعب ووكلائه في أحد مطاعم المدينة، حيث أعرب الطرفان عن رضاهما التام عن نتائج هذا الاجتماع.

وأكدت القناة الإسبانية أن تاه اقترب بشكل كبير من الانضمام إلى صفوف برشلونة في صيف 2025 بصفقة انتقال حر.

ويهدف نادي برشلونة إلى تدعيم خط دفاعه في الفترات المقبلة، خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق بسبب كثرة الإصابات. كما أن الصفقة تُعتبر فرصة جيدة للنادي الكتالوني، كونها مجانية، وهو ما يتماشى مع الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

لا يتبقى في عقد جوناثان تاه مع نادي باير ليفركوزن سوى موسم واحد، حيث ينتهي عقده رسميًا في 30 يونيو 2025.

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