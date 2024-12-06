فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:13 مساءً - أكد قائد فريق ليفربول، فيرجيل فان دايك، أن فريقه قدم أداءً مخيبًا للآمال في الشوط الأول من المباراة ضد نيوكاسل يونايتد، لكنه أشار إلى تحسن كبير في الأداء خلال الشوط الثاني.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: “الشوط الأول كان سيئًا منا تمامًا، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، وفي الشوط الثاني أظهرنا ما نحن قادرون على فعله، كسبنا المواجهات الفردية، كنا أفضل مع الكرة، وسجلنا، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز”.

وتحدث المدافع الهولندي عن صعوبة مواجهة نيوكاسل على ملعبهم: “افتقدنا التحديات القوية ضد نيوكاسل، وعندما تلعب ضدهم على ملعبهم لا أعلم ما يحدث، لكن مشجعيهم يؤثرون على اللاعبين، وما يفعله اللاعبون يؤثر على المشجعين، ما يخلق أجواءً صعبة للغاية”.

وواصل فان دايك حديثه حول دوره في تحفيز اللاعبين بين الشوطين: “تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، يمكنك الحديث عن التكتيك، لكن كل شيء يبدأ بكسب الصراعات والالتحامات، واستعادة الكرات، ووضع الخصم تحت الضغط. نجحنا في ذلك بالشوط الثاني، ولكن للأسف لم نحسم النتيجة”.

وحول المواجهة القادمة أمام إيفرتون، قال فان دايك: “إيفرتون سيكون مستعدًا تمامًا للمباراة، ونحن كذلك فى ليفربول، أتطلع قدمًا لهذه المباراة، لكننا بحاجة للتحسن وندرك ذلك جيدًا”.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

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