كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:13 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مع ضيفه فريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي الاهلي بفرع القاهرة الجديدة، ويسعى الفريق للاستمرار في انطلاقته المثالية بالدوري وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة التي يشارك بها للمرة الأولى.
وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالمسابقة بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة حتى الفوز "اعتباريًا" على إنبي في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٣٧ هدفا فيما تلقت شباكه هدف واحد فقط منذ انطلاق البطولة.
ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.
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