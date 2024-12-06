كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة أورلاندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أورلاندو في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

يبدأ المؤتمر في الواحدة ظهرا بتوقيت جنوب إفريقيا، وهو نفس توقيت القاهرة، ويقام على استاد أورلاندو.

يتحدث كولر خلال المؤتمر الصحفي عن مواجهة أورلاندو، وأهمية المباراة للفريق في هذه المرحلة، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

ويختتم الأهلي تدريباته في الثالثة ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة أورلاندو التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدا السبت، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو بايرتس غدا السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، قبل التحرك لخوض المران الأخير فى جنوب إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو غدا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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