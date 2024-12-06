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الرياضة - 11:20 - موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:20 - موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - حج الجمعيات 1446هــ.. يتساءل الكثير من الراغبين في أداء فريضة الحج عن رابط نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ بعد إغلاق باب التقديم.

وفي السطور التالية يستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــا.

موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ
موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هــ

حج الجمعيات 1446هــ

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن القرعة الإلكترونية ستتم في منتصف ديسمبر الحالي من خلال بوابة الحج الموحدة، ويتم اختيار الحجاج وفق أعداد الطلبات المقدمة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، وستُعلن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية.

موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ
موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ

رابط نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ

ويمكن استعلام المقدمين على نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ، من خلال الدخول هنــــــــــــــــــــــــا.

موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ
موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات 1446هـــ

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج.

بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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