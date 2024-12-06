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الرياضة - 11:20 - سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:20 - سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 73.83 دولار أي ما يعادل 3690 جنيهًا.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالدولار عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 نحو 84.38 دولار، أي ما يعادل 4217.25 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 الآن في الأسواق إلى 77.34 دولار أي ما يعادل 3865.75 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، نحو 73.83 دولار أي ما يعادل 3690 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالدولار عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 الآن في الأسواق خلال تداولات اليوم الجمعة نحو 63.28 دولار أي ما يعادل 3162.75 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فوصل إلى 49.22 دولار أي ما يعادل 2460 جنيهًا مصريًّا.

سعر الذهب بالدولار عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة إلى 42.19 دولار، أي ما يعادل 2108.5 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 نحو 31.64 دولار أي ما يعادل 1581.5 جنيه مصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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