الرياضة - 11:20 - سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 73.83 دولار أي ما يعادل 3690 جنيهًا.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب بالدولار عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 نحو 84.38 دولار، أي ما يعادل 4217.25 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 الآن في الأسواق إلى 77.34 دولار أي ما يعادل 3865.75 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، نحو 73.83 دولار أي ما يعادل 3690 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 الآن في الأسواق خلال تداولات اليوم الجمعة نحو 63.28 دولار أي ما يعادل 3162.75 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فوصل إلى 49.22 دولار أي ما يعادل 2460 جنيهًا مصريًّا.

سعر الذهب بالدولار عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة إلى 42.19 دولار، أي ما يعادل 2108.5 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 نحو 31.64 دولار أي ما يعادل 1581.5 جنيه مصري.