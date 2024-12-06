مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - الدوري الإنجليزي ، تشهد الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مباريات ديربي قوية، على رأسها ديربي ميرسيسايد بجانب اثنين من ديربيات العاصمة اللندني.

جدول مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 2024-2025

السبت

إيفرتون × ليفربول - 14:30 بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا × ساوثامبتون - 17:00 بتوقيت القاهرة.

برينتفورد × نيوكاسل - 17:00 بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 17:00 بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 19:30 بتوقيت القاهرة.

الأحد

فولهام × أرسنال - 16:00 بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون × بورنموث - 16:00 بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي × برايتون - 16:00 بتوقيت القاهرة.

توتنهام × تشيلسي - 18:30 بتوقيت القاهرة.

الإثنين

وست هام ضد ولفرهامبتون - 22:00 بتوقيت القاهرة.

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