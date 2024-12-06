مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

قيادي إصلاحي يدعو لوحدة عسكرية بين المؤتمر و الإصلاح - أخبار كلمتك

قيادي إصلاحي يدعو لوحدة عسكرية بين المؤتمر و الإصلاح - أخبار كلمتك

إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية 2024 - أخبار كلمتك

إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - شقق سكن لكل المصريين 5.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - شقق سكن لكل المصريين 5.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويشدد على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويشدد على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة - أخبار كلمتك

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة - أخبار كلمتك

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

بدء مباحثات الرئيس السيسي وملك الدنمارك في قصر كوبنهاجن - أخبار كلمتك

بدء مباحثات الرئيس السيسي وملك الدنمارك في قصر كوبنهاجن - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو فى دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو فى دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - الدوري الإنجليزي ، تشهد الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مباريات ديربي قوية، على رأسها ديربي ميرسيسايد بجانب اثنين من ديربيات العاصمة اللندني.

جدول مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 2024-2025

السبت

إيفرتون × ليفربول - 14:30 بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا × ساوثامبتون - 17:00 بتوقيت القاهرة.

برينتفورد × نيوكاسل - 17:00 بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 17:00 بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 19:30 بتوقيت القاهرة.

الأحد

فولهام × أرسنال - 16:00 بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون × بورنموث - 16:00 بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي × برايتون - 16:00 بتوقيت القاهرة.

توتنهام × تشيلسي - 18:30 بتوقيت القاهرة.

الإثنين

وست هام ضد ولفرهامبتون - 22:00 بتوقيت القاهرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أحمد بلال يرد على تصريح ميدو بشأن الأهلي وكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق