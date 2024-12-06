الرياضة - 11:03 - شقق سكن لكل المصريين 5.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:03 صباحاً - سكن لكل المصريين 5.. طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لـ محدودي ومتوسطي الدخل بـ مشروع «سكن لكل المصريين 5، ولذلك يرغب الكثير في معرفة الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق سكن لكل المصريين 5

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق سكن لكل المصريين 5 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

وأوضحت وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وهم كالآتي:

- شهادة دخل، إيصال مرافق، قيد عائلي مميكن، قسيمة زواج مميكنة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها، صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- برنت تأمينات إن وجد، صورة شهادات ميلاد الأبناء، صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط، الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

كيفية التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

1 - الدخول على موقع التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

2 - إدخال البيانات المطلوبة ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

3 - اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

4 - اضغط على أيقونة أرغب التقديم.

5 - ثم ملء كافة البيانات المطلوبة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

- يتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه،

- يتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه،

- يتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 للتسليم خلال 36 شهرًا بالمدن الجديدة ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه.