تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو فى دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو بايرتس غدا السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، قبل التحرك لخوض المران الأخير فى جنوب إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو غدا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأخير في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح أمس الأول إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو، حيث خاض الفريق مرانه الأول أمس على ملعب بيدفيست فى جنوب إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، أعقبتها فقرة للتسديد على المرمى، وحرص أحمد شديد قنصل مصر في جنوب إفريقيا على حضور المران.

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