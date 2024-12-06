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الرياضة - 10:47 - أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:47 - أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:47 - أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - يبحث كل من يمتلك سيارة ملاكي أو أجرة عن أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في محطات الوقود.

أسعار البنزين والسولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار البنزين والسولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين اليوم

سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في محطات الوقود، سجل نحو 15.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في محطات الوقود، بلغ نحو 13.75 جنيه للتر.

سعر بنزين 95 اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في محطات الوقود، وصل نحو 17 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار

أسعار السولار اليوم

سجل سعر لتر السولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 نحو 13.30 جنيه.

بلغ سعر متر غاز السيارات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 نحو 7 جنيهات.

وصل سعر لتر الكيروسين اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 نحو 13.50 جنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم

سعر أسطوانات الغاز اليوم

سعر أنبوبة الغاز التجارية، بلغ اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 200 جنيه.

سعر أنبوبة الغاز المنزلي، سجل اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 150 جنيها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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