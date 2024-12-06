الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن.. استقرار ملحوظ لـ«الأصفر» اليوم في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - شهد سعر الذهب الآن في سوق الصاغة بـ مصر استقراراً ملحوظ، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4217 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3690 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3162 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر بقيمة 29520 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2636 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 2460 جنيهًا للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 1581.5 جنيه للبيع، و 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 29520 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب العالمية اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وصل نحو 2654.16 دولار للبيع، و 2653.89 دولار للشراء.