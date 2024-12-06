الرياضة - 09:46 - موعد امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - يترقب الكثير من طلاب الصفوف الدراسية المختلفة موعد امتحانات الترم الأول 2025، وإجازة منتصف العام، والتي من المقرر أن تنطلق في يناير المقبل 2025.

امتحانات الترم الأول 2025

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موعد امتحانات نصف العام 2024

وتبدأ امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية، في يناير المقبل 2025 خلال الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، وذلك وفق المواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وفيما يلي موعد امتحانات نصف العام للمراحل الدراسية:

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، على أن تنتهي يوم 16 من نفس الشهر، أي تستمر لمدة 5 أيام، حيث تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

من ناحية أخرى، وبحسب الخريطة الزمنية، تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، وأعلنت الوزارة أن الامتحانات لن تُعقد في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025، بما يعكس التزامها بمبادئ التعايش واحترام المناسبات الدينية، وذلك حرصًا على احترام التنوع الديني.

امتحانات النقل من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي

وأما فيما يخص امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، في الفترة من 1 حتى 16 يناير 2025، فيما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/1/2025 وتنتهي في 23/1/2025.

موعد امتحان مواد خارج المجموع

من المقرر أن تعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل الامتحانات الأساسية، وفق ما حددته الوزارة لضمان تيسير عملية الامتحانات دون ضغط إضافي على الطلاب.

موعد إجازة نصف العام الدراسى 2024-2025

من المرتقب أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر إجازة منتصف العام حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.