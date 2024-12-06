الرياضة - 09:46 - شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - استشهد عدد من الفلسطينيين صباح اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا، وفي قصف مدرسة للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفي قصف شمال رفح جنوب القطاع.

وأكد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أدى لارتقاء عدد من الفلسطينيين ولإصابة آخرين، فيما ارتقى فلسطينيان إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤي نازحين في بلدة جباليا.

وأفاد باستشهاد ثلاثة مواطنين إثر قصف جوي إسرائيلي لخربة العدس شمال مدينة رفح.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نسفت عددا كبيرا من المباني السكنية في مدينة غزة وفي مدينة رفح جنوب القطاع.

وقال مراسل الوكالة إن المحافظة الوسطى وخاصة المناطق المحاذية لقرية المصدر ومخيمي المغازي والبريج تتعرض لقصف عنيف جدا من قبل قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.580 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105.739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.