الرياضة - 09:30 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة اليوم 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - موعد صلاة الجمعة.. يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم له بركات وروحانيات خاصة، لذلك يسعى الكثيرون إلى الاستعداد لسماع وأداء صلاة الجمعة، حرصًا على نيل ثواب هذه الفريضة.

وتقدم كلمتك لمتابعيها موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، في عدد من محافظات مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:06 صباحا.

موعد صلاة الظهر 11:47 صباحا.

موعد صلاة العصر 37: 2 مساء.

موعد صلاة المغرب 4:56 مساء.

موعد صلاة العشاء 6:18 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الظهر 11:51 صباحا.

موعد صلاة العصر 2:39 مساء.

موعد صلاة المغرب 4:58 مساء.

موعد صلاة العشاء 6:21 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الظهر 11:43 صباحا.

موعد صلاة العصر 2:31 مساء.

موعد صلاة المغرب 4:51 مساء.

موعد صلاة العشاء 6:13 مساء.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الظهر 11:34 صباحا.

موعد صلاة العصر 2:29 مساء.

وقت صلاة المغرب 4:49 مساء.

وقت صلاة العشاء 6:09 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الظهر 11:41 صباحا.

موعد صلاة العصر 40: 2 مساء.

موعد صلاة المغرب 5:01 مساء.

موعد صلاة العشاء 6:19 مساء.