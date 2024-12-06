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الرياضة - 09:14 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي اليوم بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:14 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي اليوم بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي اليوم بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - تجرى صباح اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الملكي في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن».

ويجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

ومن جانبه، أكد السفير كريم شريف، سفير مصر لدى مملكة الدنمارك، أن زيارة الرئيس السيسي لكوبنهاجن تعد من أعلى مستويات الزيارات التي تنظمها الدنمارك حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات التي تتناسب مع مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف، أن زيارة الرئيس السيسي سبقتها زيارة تحضيرية قام بها وزير الخارجية الدنماركي للقاهرة في سبتمبر 2024 وتم فيها الإعلان عن محورين رئيسين يؤسسان للعلاقة بين الدولتين وهما الشراكة الاستراتيجية حيث تعتبر مصر شريك استراتيجي للدنمارك في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها شريك استراتيجي للقارة الأفريقية وتعتبر أحد المحاور الاستراتيجية للسياسة الدنماركية في أفريقيا والمعلنة في 2024.

من ناحية أخرى، وصفت وسائل إعلام دنماركية اليوم زيارة الرئيس السيسي إلى كوبنهاجن بالتاريخية حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى الدنمارك.

وسوف يقيم ملك الدنمارك مأدبة عشاء مساء اليوم الجمعة على شرف الرئيس السيسي بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية أيرلندا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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