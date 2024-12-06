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الرياضة - 09:14 - أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. الجامبو بـ 600 جنيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. الجامبو بـ 600 جنيها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:14 - أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. الجامبو بـ 600 جنيها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:14 - أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. الجامبو بـ 600 جنيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. الجامبو بـ 600 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - أسعار الأسماك والجمبري اليوم.. استقرت أسعار المأكولات البحرية بمختلف أنواعها صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، في سوق العبور والأسواق المختلفة.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الأسماك والجمبري اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الجمبري اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

- بلغ سعر الجمبري الجامبو، ما يتراوح بين550 و 600 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري كبير الحجم، ما بين 420 و 530 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 350 و 400 جنيهًا للكيلو.

- بلغ الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 170 و300 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و 475 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

سعر السمك البلطي اليوم

- ثبت سعر السمك البلطي الكبير اليوم، ليتراوح ما بين 70 و 74 جنيهًا للكيلو.

- بينما استقر سعر السمك البلطي الوسط، عند ما بين 67 و 69 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيلية البلطي، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

السمك البوري

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 180 و 300 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، ليتراوح ما بين 70 و 100 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 و 135 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت»، ليسجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

- بينما بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 100 إلى 260 جنيهًا.

أسعار السمك

أسعار الأسماك المجمدة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الأسماك المجمدة بكافة أنواعها اليوم الخميس داخل سوق العبور، لتأتي كالآتي:

- سجل سعر المرجان المجمد من 30 و 60 جنيهًا.

- وسجل أيضًا سعر البربون المجمد من 30 و 60 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 80 جنيه.

- وحقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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