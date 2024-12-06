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الرياضة - 08:58 - البانيه بـ 200 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:58 - البانيه بـ 200 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:58 - البانيه بـ 200 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:58 صباحاً - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 حالة من عدم الاستقرار في الأسعار بالأسواق، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 80 لـ 81 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن البلدي

أسعار الدواجن اليوم

- تتراوح أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 80 لـ 81 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 124 لـ 125 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الدواجن الحمراء الساسو اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 92 لـ 93 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار البانيه اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 195 لـ 200 جنيه للكيلو.

- سجل سعر صدور الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 105 جنيهات للكيلو.

- بلغ سعر دبابيس الفراخ اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 98 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 150 و160 جنيهًا.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 155 لـ 165 جنيهًا.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 160 لـ 170 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض

سعر الكتكوت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 29.5 لـ 34 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 6 لـ 6.5 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 17 لـ 18 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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