الرياضة - 08:58 - البانيه بـ 200 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:58 صباحاً - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 حالة من عدم الاستقرار في الأسعار بالأسواق، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 80 لـ 81 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

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أسعار الدواجن اليوم

- تتراوح أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 80 لـ 81 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 124 لـ 125 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الدواجن الحمراء الساسو اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 92 لـ 93 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار البانيه اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 195 لـ 200 جنيه للكيلو.

- سجل سعر صدور الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 105 جنيهات للكيلو.

- بلغ سعر دبابيس الفراخ اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 98 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 150 و160 جنيهًا.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 155 لـ 165 جنيهًا.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 160 لـ 170 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 29.5 لـ 34 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 6 لـ 6.5 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الجمعة 6 ديسمبر ما بين 17 لـ 18 جنيهًا.