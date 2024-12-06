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الرياضة - 08:58 - تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:58 - تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:58 - تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:58 صباحاً - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في أسواق مواد البناء، وسجل سعر طن حديد عز نحو 39.780.62 جنيه، وبلغت أسعار أسمنت الممتاز نحو 2850 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 39.780.62 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الاستثماري اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 37697.46 جنيه.

- سجل سعر طن حديد بيانكو اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 37 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد بشاي اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 38 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد المصريين اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 38 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد العشري اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن الاسمنت الرمادي اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2746.88 جنيه.

- سعر طن أسعار أسمنت المصريين اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2800 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت النهضة اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2940 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت التعمير اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الصعيد اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الممتاز اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت المصري اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت العامرية عادة اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 3140 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت البرج اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 3150 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسيوط اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2820 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت السد العالي اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2740 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسوان اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2750 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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