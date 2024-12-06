الرياضة - 08:58 - تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:58 صباحاً - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في أسواق مواد البناء، وسجل سعر طن حديد عز نحو 39.780.62 جنيه، وبلغت أسعار أسمنت الممتاز نحو 2850 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

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أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 39.780.62 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الاستثماري اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 37697.46 جنيه.

- سجل سعر طن حديد بيانكو اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 37 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد بشاي اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 38 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد المصريين اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 38 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد العشري اليوم الجمعة 6 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن الاسمنت الرمادي اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2746.88 جنيه.

- سعر طن أسعار أسمنت المصريين اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2800 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت النهضة اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2940 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت التعمير اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الصعيد اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الممتاز اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت المصري اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت العامرية عادة اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 3140 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت البرج اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 3150 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسيوط اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2820 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت السد العالي اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2740 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسوان اليوم الجمعة 6 ديسمبر، بلغ نحو 2750 جنيهًا.