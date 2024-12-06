الرياضة - 08:42 - حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:42 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 على كافة المحافظات والمدن المصرية.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

حذرت خرائط الطقس اليوم من تكون شبورة مائية صباح اليوم، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونصحت الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط: خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر: خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 15 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 11 بنها 23 14 دمنهور 23 13 وادي النطرون 23 14 كفر الشيخ 22 13 المنصورة 23 14 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 13 طنطا 22 13 دمياط 23 14 بورسعيد 23 14 الإسماعيلية 23 11 السويس 22 13 العريش 23 11 رفح 22 10 رأس سدر 24 12 نخل 22 03 كاترين 18 02 الطور 24 13 طابا 23 07 شرم الشيخ 26 18 الإسكندرية 23 12 العلمين 23 11 مطروح 22 13 السلوم 22 09 سيوة 21 09 رأس غارب 25 16 الغردقة 26 17 سفاجا 25 16 مرسى علم 26 16 شلاتين 26 17 حلايب 25 18 أبو رماد 26 16 رأس حدربة 25 18 الفيوم 23 11 بني سويف 23 10 المنيا 22 09 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 25 09 الأقصر 25 11 أسوان 26 11 الوادي الجديد 24 08 أبو سمبل 26 12