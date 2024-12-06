الرياضة - 08:42 - تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:42 صباحاً - سيطر مسلسل ساعته وتاريخه على محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته، هذا ما جعل المشاهدين يتسائلون عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويعد مسلسل ساعته وتاريخه، تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

تفاصيل الحلقة الأول من مسلسل ساعته وتاريخه

تسلط الحلقة الأولn من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي تعرض بعنوان "تلصص"، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني والتي يتعرض لها الكثيرين مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان إلي ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

وتعمل الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، على توجيه رسائل كثيرة للتوعية عن قضايا الابتزاز الإلكتروني من خلال قالب درامي، لتنتهي الحلقة بأرقام خدمات الدعم للمواطنين في الوزارات المختلفة ووزارة الداخلية مثل الإدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يقوم المسلسل بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

والقصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض" و"حكايات قضائية"، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

قنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وأما عن قنوات عرض المسلسل، فبدأ عرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قناة dmc، منذ أمس الخميس الموافق 5 من ديسمبر، في تمام 10 مساء، ومن المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن يخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.