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الرياضة - 08:42 - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:42 - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:42 - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:42 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له أمس الخميس، فتراجع سعر الذهب عيار 21 لمستوى 3690 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء، ووصل سعر الذهب العالمي إلى 2638.6 دولار.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب اليوم الجمعة، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4217.25 جنيه 4194.25 جنيه
عيار 22 3865.75 جنيه 3844.75 جنيه
عيار 21 3690 جنيها 3670 جنيها
عيار 18 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه
عيار 14 2460 جنيها 2446.75 جنيه
عيار 12 2108.5 جنيه 2097.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 6 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم في مصر نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2460 جنيهًا للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1581.5 جنيه للبيع، و 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي مستوى 29520 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2654.16 دولار للبيع، و 2653.89 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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