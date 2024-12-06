منافس رونالدو في هز الشباك، موقف كريم بنزيما من كلاسيكو الاتحاد والنصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:33 صباحاً - كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، من مواجهة النصر اليوم الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كريم بنزيما تأكدت جاهزيته الكاملة لخوض مباراة الكلاسيكو.

وكان بنزيما شارك 74 دقيقة فقط في مباراة الاتفاق بالجولة 12 من الدوري بعدما عاد من الإصابة مؤخرا.



وينافس بنزيما على هدافي دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو قائد النصر.

ويمر الاتحاد بفترة رائعة على مستوى النتائج في الدوري، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن حامل اللقب الهلال، بينما يأتي النصر ثالثا بـ25 نقطة.

ومنذ خسارته على يد الهلال في الجولة الرابعة، حقق الاتحاد سلسلة من 8 انتصارات متتالية، ساهمت في تصدره جدول الترتيب على حساب الزعيم نفسه، الذي تعثر بعدها مرتين بالتعادل مع النصر والخسارة من الخليج.

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