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بعثة الزمالك تتوجه إلى نيجيريا اليوم استعدادا لمواجهة أنيمبا - أخبار كلمتك

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بعثة الزمالك تتوجه إلى نيجيريا اليوم استعدادا لمواجهة أنيمبا - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه إلى نيجيريا اليوم استعدادا لمواجهة أنيمبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى نيجيريا صباح اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أنيمبا النيجيري في الكونفدرالية. 

وتتوجه بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 8 صباح اليوم الجمعة استعدادًا للسفر إلى نيجيريا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره أنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

 

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي بإستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 

فوز الزمالك وغزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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