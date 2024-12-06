أبو الدهب: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات قوية قبل مونديال الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:08 صباحاً - أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن فريق الأهلي قادر على تحقيق إنجاز كبير في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأصعب في تاريخ البطولة وفريق الأهلي أمام تحدي خاص في البطولة".

وأضاف: "فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع ٤ صفقات قوية وسوبر في الفترة المقبلة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا".

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي جرت مساء الخميس، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلمع مواجهة النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، ضد الأهلي، وهو سيناريو يحدث للمرة الثالثة.



وسبق أن لعب ميسي أمام الأهلي في مباراة ودية باستاد القاهرة عام 2007، حين كان لاعبا مع برشلونة الإسباني، ضمن احتفالات المارد الأحمر بمئويته.

وفاز البلوجرانا وقتها 4-0، سجلها خافيير سافيولا وبويان كركيتش، بجانب ثنائية لصامويل إيتو.

وكان اللقاء الثاني مع برشلونة أيضا في دورة ودية عام 2009 على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وفاز البارسا وقتها بنتيجة 4-1، وسجل هاني العجيزي للأهلي، فيما أحرز للبارسا خوسيه مانويل رويدا "هدفان"، وجيفرين سواريز وبيدرو رودريجيز.

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