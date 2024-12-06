مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الاتحاد والنصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:42 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي ودوري أبطال إفريقيا ودوري الكرة النسائية المصري.
دوري أبطال إفريقيا
ساجرادا إسبيرانسا ضد الترجي الرياضي - 6 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو ضد مايوركا - 10 مساءً - بي إن سبورت 3 HD
الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري ضد الاتحاد السكندري - 2:30 عصرًا
الزمالك ضد اتحاد بسيون - 2:30 عصرًا
وادي دجلة ضد المعادي واليخت - 2:30 عصرًا
بالم هيلز ضد مسار - 2:30 عصرًا
الطيران ضد البنك الأهلي - 2:30 عصرًا
الأهلي ضد بيراميدز - 2:30 عصرًا
زد زد ضد انبي - 2:30 عصرًا
الدوري الألماني
شتوتجارت ضد يونيون برلين - 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD
الدوري الفرنسي
ليل ضد بريست - 8 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD
اوكسير ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD
الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد بارما - 7:30 مساءً
أتالانتا ضد ميلان - 9:45 مساءً
الدوري السعودي
الخلود ضد القادسية - 4:50 مساءً - قناة SSC EXTRA 1
العروبة ضد الرياض - 4:55 مساءً - قناة SSC EXTRA2
الاتحاد ضد النصر - 7 مساءً - قناة SSC Sports 1
الدوري التركي
طرابزون سبور ضد قاسم باشا - 7 مساءً
الدوري البرتغالي
سبورتينج براجا ضد إستوريل إستوريل - 10:15 مساءً
الدوري المغربي
الفتح الرباطي ضد الدفاع الجديدي - 9 مساءً
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