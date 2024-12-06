رضا عبد العال: الأهلي لن يحقق أي إنجاز بمونديال الأندية في وجود كولر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:04 صباحاً - أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن مجموعة فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا مجموعة متوازنة إلى حد كبير.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "الأهلي يستطيع تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية بشرط رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وتعيين بديل أجنبي جديد بدلًا منه".

وأضاف: "من وجهة نظري أن فريق الأهلي لن يحقق أي إنجاز بمونديال الأندية في وجود كولر لأنه لا يجيد إدارة المباريات الكبرى".

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي جرت مساء الخميس، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلمع مواجهة النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، ضد الأهلي، وهو سيناريو يحدث للمرة الثالثة.



وسبق أن لعب ميسي أمام الأهلي في مباراة ودية بإستاد القاهرة عام 2007، حين كان لاعبًا مع برشلونة الإسباني، ضمن احتفالات المارد الأحمر بمئويته.

وفاز البلوجرانا وقتها 4-0، سجلها خافيير سافيولا وبويان كركيتش، بجانب ثنائية لصامويل إيتو.

وكان اللقاء الثاني مع برشلونة أيضا في دورة ودية عام 2009 على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وفاز البارسا وقتها بنتيجة 4-1، وسجل هاني العجيزي للأهلي، فيما أحرز للبارسا خوسيه مانويل رويدا "هدفان"، وجيفرين سواريز وبيدرو رودريجيز.

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