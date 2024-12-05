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الرياضة - 11:40 - سعر الجنيه الذهب بعد ارتفاع الدولار.. آخر تحديث اليوم 5ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:40 - سعر الجنيه الذهب بعد ارتفاع الدولار.. آخر تحديث اليوم 5ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:40 - سعر الجنيه الذهب بعد ارتفاع الدولار.. آخر تحديث اليوم 5ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - سعر الجنيه الذهب اليوم.. عقب ارتفاع سعر الدولار لــ 50 جنيها مصريا للبيع في معظم البنوك المصرية، انخفض سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات المسائية نحو 80 جنيها اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.360 جنيه للشراء، بينما وصل البيع إلى 29520 جنيه مصري. بحسب منصة آي صاغة المتخصصة في الذهب.

وكان سعر الدولار وصل على مدار اليوم إلى50.0104 جنيها للبيع، ونحو 49.9504.

وتستعرض كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ سعر الجنيه الذهب بعد ارتفاع الدولار، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024
سعر الذهب شراء بيع
الجنيه الذهب 29360 جنيها 29520 جنيها
عيار 24 4194.25 جنيه 4217.25 جنيه
عيار 22 3844.75 جنيه 3865.75 جنيه
عيار 21 3670 جنيها 3690 جنيها
عيار 18 3145.75 جنيه 3162.75 جنيه
عيار 14 2446.75 جنيه 2460 جنيها
عيار 12 2097.25 جنيه 2108.5 جنيه
عيار 9 1572.75 جنيه 1581.5 جنيه
سعر أوقية الذهب 2628.61 دولار 2628.88 دولار

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية، ليسجل سعر الشراء نحو 29360 جنيها مصريا، بينما وصل سعر البيع إلى 29520 جنيها مصريا.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الشراء للذهب عيار 24 في جميع محلات الصاغة نحو 4194.25 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع نحو 4217.25 جنيه مصري.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الشراء للذهب عيار 22 نحو 3844.75 جنيه مصري، بينما وصل البيع إلى 3865.75 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا والأشهر نحو 3670 جنيها مصريا، وأما عن سعر فوصل سعره نحو 3690 جنيها مصريا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3145.75 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 3162.75 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الشراء للذهب عيار 14 نحو 2446.75 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع نحو 2460 جنيها مصريا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في جميع محلات الصاغة نحو 2097.25 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 2108.5 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الشراء للذهب عيار 9 في جميع محلات الصاغة نحو 1572.75 جنيه للشراء، وأما عن سعر البيع فوصل سعره نحو 1581.5 جنيه مصري.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب في جميع محلات الصاغة نحو 2628.61 دولار للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 2628.88 دولار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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