الرياضة - 11:24 - زاهي حواس: هذا ما قلته عن منع الصلاة في المساجد الأثرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:24 مساءً - لا تزال دعوة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بعدم الصلاة في المساجد الأثرية تلقى تفاعلا كبيرا فما حقيقة هذه التصريحات؟.

زاهي حواس قال، "لم أصرح بمنع الصلاة في المساجد الأثرية، ولكن قلت الصلاة في المساجد الأثرية يفسد المسجد الأثري"، مشيرا إلى أنه تم ترميم مساجد أثرية وممكن المواطنين يؤدون الصلاة فيها.

وأوضح زاهي حواس، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المسجد الأثري لا يجب الصلاة فيه لعدة أسباب قائلا: "مينفعش حد يروح يسرق وفي ناس لما تفتح المسجد الأثري بيسرقوا حاجات بتتباع في الخارج، والهدف كنت أريد أن أحافظ على المساجد الأثرية من السرقة".

وتابع: "المساجد كثيرة في مصر وقلت نصلي في مساجد ليست أثرية ونحافظ على المساجد الأثرية عشان يعطينا تاريخ الإسلام العظيم وفن العمارة الإسلامية والحفاظ عليها".