الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

معتز إينو: أجمد لعيبة في العالم خدت كباري من ميسي - أخبار كلمتك

معتز إينو: أجمد لعيبة في العالم خدت كباري من ميسي - أخبار كلمتك

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق - أخبار كلمتك

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين ومصادر تتحدث عن استهداف صاروخ باليستي - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين ومصادر تتحدث عن استهداف صاروخ باليستي - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مستجدات الكهرباء بعدن وساعات الانقطاع - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مستجدات الكهرباء بعدن وساعات الانقطاع - أخبار كلمتك

بعد طبيبة كفر الدوار، الأطباء تعلن دراسة لائحة لتنظيم ظهور أعضائها على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

بعد طبيبة كفر الدوار، الأطباء تعلن دراسة لائحة لتنظيم ظهور أعضائها على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق - أخبار كلمتك

لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:24 - زاهي حواس: هذا ما قلته عن منع الصلاة في المساجد الأثرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:24 - زاهي حواس: هذا ما قلته عن منع الصلاة في المساجد الأثرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:24 - زاهي حواس: هذا ما قلته عن منع الصلاة في المساجد الأثرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:24 مساءً - لا تزال دعوة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بعدم الصلاة في المساجد الأثرية تلقى تفاعلا كبيرا فما حقيقة هذه التصريحات؟.

زاهي حواس قال، "لم أصرح بمنع الصلاة في المساجد الأثرية، ولكن قلت الصلاة في المساجد الأثرية يفسد المسجد الأثري"، مشيرا إلى أنه تم ترميم مساجد أثرية وممكن المواطنين يؤدون الصلاة فيها.

وأوضح زاهي حواس، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المسجد الأثري لا يجب الصلاة فيه لعدة أسباب قائلا: "مينفعش حد يروح يسرق وفي ناس لما تفتح المسجد الأثري بيسرقوا حاجات بتتباع في الخارج، والهدف كنت أريد أن أحافظ على المساجد الأثرية من السرقة".

وتابع: "المساجد كثيرة في مصر وقلت نصلي في مساجد ليست أثرية ونحافظ على المساجد الأثرية عشان يعطينا تاريخ الإسلام العظيم وفن العمارة الإسلامية والحفاظ عليها".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق