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الرياضة - 11:24 - سعر الذهب الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:24 - سعر الذهب الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:24 - سعر الذهب الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:24 مساءً - سعر الذهب الآن.. انخفض سعر الذهب الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب الآن عيار 21 في مستهل التعاملات الختامية نحو 3710 جنيهات للبيع، ولكنه انخفض في ختام التعاملات المسائية ليسجل نحو 3690 جنيها للبيع.

ويحرص الكثير من المواطنين على الاطلاع على سعر الذهب الآن بشكل مستمر وأكثر من مرة في اليوم الواحد بسبب التقلبات التي يشهدها والتي تأتي نتيجة للتواتّرات العالمية.

سعر الذهب الآن

وفي السطور التالية يعرض موقع كلمتك كل ما يخص سعر الذهب الآن، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب باستمرار من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2628.95 دولار للبيع، 2628.68 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 24

وصل سعر الذهب الآن عيار 24 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 4217.25 جنيه للبيع، 4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

تراجع سعر الذهب الآن عيار 22 في مساء التعاملات إلى مستوى 3865.75 جنيه للبيع، 3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

وسعر الذهب الآن عيار 21 هبط إلى مستوى 3690 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما سعر الذهب الآن عيار 18 فسجل في ختام التعاملات المسائية نحو 3162.75 جنيه للبيع، 3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وسجل سعر الذهب الآن عيار 14 في محلات الصاغة المصرية نحو 2460 جنيها للبيع، 2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وبلغ سعر الذهب الآن عيار 12 في نهاية التعاملات إلى مستوى 2108.5 جنيه للبيع، 2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 9

ونقص سعر الذهب الآن عيار 9 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى نحو 1581.5 جنيه للبيع، 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن نحو 29520 جنيها للبيع، 29360 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4217.25 جنيه 4194.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3865.75 جنيها 3844.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3690 جنيها 3670 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2460 جنيه 2446.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29520 جنيه 29360 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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