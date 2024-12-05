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الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - تقدم فريق بورنموث على نظيره توتنهام بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف بورنموث اللاعب دين دوني هويسين في الدقيقة 17.

تشكيل توتنهام أمام بورنموث

وبدأ توتنهام هوتسبير المباراة كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبورنموث

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا عبر  قناة beIN Sports HD 1.

وفاز بورنموث على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل توتنهام مع فولهام بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

ترتيب بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  الموسم الماضي برصيد 48 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

في حين يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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