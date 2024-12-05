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كأس إيطاليا، لاتسيو يتقدم على نابولي 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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كأس إيطاليا، لاتسيو يتقدم على نابولي 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس إيطاليا، لاتسيو يتقدم على نابولي 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - تقدم فريق لاتسيو على نظيره نابولي بنتيجة 2-1، في الشوط الأول، في مباراة الفريقين التي تقام على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

سجل هدفي لاتسيو اللاعب تيجاني نوسلين في الدقيقتين 32 و41، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف نابولي في الدقيقة 36.

تشكيل لاتسيو أمام نابولي

تشكيل نابولي أمام لاتسيو

كابريلي - سبينازولا - جيسوس - رافا مارين - زيربين - جيلمور - فولورينشو- نيريس - راسبادوري - نجونجي - سيميوني.

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، فاز فريق نابولي علي تورينو بهدف دون رد على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف نابولي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 30.

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 32 نقطة فيما يأتي تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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