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خالد جاد الله: مستوى الأهلي غير مقنع في الدوري المصري - أخبار كلمتك

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خالد جاد الله: مستوى الأهلي غير مقنع في الدوري المصري - أخبار كلمتك

خالد جاد الله: مستوى الأهلي غير مقنع في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق: إن مستوى الأهلي متذبذب منذ بداية الدوري المصري وأداءه غير مقنع حتى الآن.

وتابع خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية:"الأهلي لم يقدم المستوى المطلوب أمام البنك الأهلي".

وأكمل: "خط دفاع الأهلي كان به فجوات ولولا تألق مصطفى شوبير لفاز البنك بهدفين".

وأضاف جاد الله: "ياسر إبراهيم كان يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي".

واختتم: "التعادل بالنسبة لأداء النادي الأهلي أمام البنك طبيعي ومنطقي، والبنك كان قادرًا على الفوز".

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة 

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط

2- الزمالك 9 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- الجونة 3 نقاط

15- مودرن سبورت 3 نقاط

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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