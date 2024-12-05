خالد جاد الله: مستوى الأهلي غير مقنع في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق: إن مستوى الأهلي متذبذب منذ بداية الدوري المصري وأداءه غير مقنع حتى الآن.
وتابع خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية:"الأهلي لم يقدم المستوى المطلوب أمام البنك الأهلي".
وأكمل: "خط دفاع الأهلي كان به فجوات ولولا تألق مصطفى شوبير لفاز البنك بهدفين".
وأضاف جاد الله: "ياسر إبراهيم كان يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي".
واختتم: "التعادل بالنسبة لأداء النادي الأهلي أمام البنك طبيعي ومنطقي، والبنك كان قادرًا على الفوز".
ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة
1- المصري البورسعيدي 10 نقاط
2- الزمالك 9 نقاط
3- الأهلي 8 نقاط
4- بيراميدز 7 نقاط
5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
6- فاركو 7 نقاط
7- الاتحاد السكندري 7 نقاط
8- طلائع الجيش 7 نقاط
9- زد اف سي 5 نقاط
10- سموحة 5 نقاط
11- إنبي 4 نقاط
12- الإسماعيلي 4 نقاط
13- غزل المحلة 4 نقاط
14- الجونة 3 نقاط
15- مودرن سبورت 3 نقاط
16- بتروجيت نقطتان
17- البنك الأهلي نقطتان
18- حرس الحدود نقطة واحدة
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