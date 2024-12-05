الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

معتز إينو: أجمد لعيبة في العالم خدت كباري من ميسي - أخبار كلمتك

معتز إينو: أجمد لعيبة في العالم خدت كباري من ميسي - أخبار كلمتك

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق - أخبار كلمتك

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين ومصادر تتحدث عن استهداف صاروخ باليستي - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين ومصادر تتحدث عن استهداف صاروخ باليستي - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مستجدات الكهرباء بعدن وساعات الانقطاع - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مستجدات الكهرباء بعدن وساعات الانقطاع - أخبار كلمتك

بعد طبيبة كفر الدوار، الأطباء تعلن دراسة لائحة لتنظيم ظهور أعضائها على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

بعد طبيبة كفر الدوار، الأطباء تعلن دراسة لائحة لتنظيم ظهور أعضائها على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق - أخبار كلمتك

لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:08 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي صباح غد بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:08 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي صباح غد بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:08 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي صباح غد بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - تجرى صباح غد "الجمعة" مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ويجري الرئيس السيسى خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك - التى بدأت اليوم، الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي. كما سيشارك الرئيس السيسى في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

ووصفت وسائل إعلام دنماركية اليوم زيارة الرئيس السيسى إلى كوبنهاجن بالتاريخية، حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصرى إلى الدنمارك.

وسوف يقيم ملك الدنمارك مأدبة عشاء مساء غد الجمعة على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.

تأتى زيارة الرئيس السيسى إلى الدنمارك فى إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية ايرلندا.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يصل مملكة الدنمارك في مستهل جولته الأوروبية

مصطفى بكري: التاريخ سيخلد اسم الرئيس السيسي.. والجيش أنقذ مصر من فوضى 25 يناير

وزير العدل: توجيهات الرئيس السيسي لدعم الأسرة المصرية والفئات الأكثر ضعفا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق