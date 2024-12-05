الرياضة - 11:08 - مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي صباح غد بالقصر الملكي الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:08 مساءً - تجرى صباح غد "الجمعة" مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ويجري الرئيس السيسى خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك - التى بدأت اليوم، الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي. كما سيشارك الرئيس السيسى في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

ووصفت وسائل إعلام دنماركية اليوم زيارة الرئيس السيسى إلى كوبنهاجن بالتاريخية، حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصرى إلى الدنمارك.

وسوف يقيم ملك الدنمارك مأدبة عشاء مساء غد الجمعة على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.

تأتى زيارة الرئيس السيسى إلى الدنمارك فى إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية ايرلندا.