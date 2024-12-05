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أتلتيكو مدريد يتخطى كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا بصعوبة - أخبار كلمتك

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أتلتيكو مدريد يتخطى كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا بصعوبة - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يتخطى كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا بصعوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - نجح فريق فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على مضيفه كاسيرينيو الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإسباني، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيليب، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام كاسيرينيو

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أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وكاسيرينيو وحالة الطرد

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد؛ كليمونت لينجليه في الدقيقة 83 وأدريان بيريز جيرا لاعب كاسيرينيو في الدقيقة 93 بالخطأ في مرماه وجوليان ألفاريز الثلاثية في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

بينما سجل ألفارو جارسيا ميرينسيو هدف كاسيرينيو الأول في الدقيقة 30 من المواجهة. 

ولعب فريق كاسيرينيو منقوصا بعشرة لاعبين فقط بعد طرد جايمي سانشو جونزاليس في الدقيقة  85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إلي الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا، بينما غادر كاسيرينيو بطولة كأس الملك بعد خسارته أمام الروخيبلانكوس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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