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الرياضة - 10:51 - بعبوة مضادة للأفراد.. القسام تستهدف قوة إسرائيلية راجلة من 50 جنديا في تل الهوى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - بعبوة مضادة للأفراد.. القسام تستهدف قوة إسرائيلية راجلة من 50 جنديا في تل الهوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - بعبوة مضادة للأفراد.. القسام تستهدف قوة إسرائيلية راجلة من 50 جنديا في تل الهوى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، استهداف قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي راجلة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد في تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقالت في بيان، :«تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 50 جنديًا بعبوة مضادة للأفراد تلفزيونية بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة».

فيديو كمين القسام

ونشرت كتائب القسام اليوم الخميس مقطع فيديو يحتوي على تفاصيل تنفيذ مقاتلي القسام للكمين رقم ثلاثة في رفح، والذي تم تنفيذه من خلال انتظار المقاتلين في شارع الجامعة لجنود الاحتلال وآلياته، وتحمل مقاتلي القسام لقصف الاحتلال الكثيف والعشوائي، وتم بعدها تنفيذ الكمين وإيقاع عدد من جنود الاحتلال وآلياته.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 الذي يوافق اليوم 426 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44580 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 105739 مصابا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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