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الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - انتشرت في الأسواق خلال الفترة الماضية أنواع معينة من التيشرتات الشبابية تحمل عبارات خطيرة وتحث على الإلحاد.

لكن من غير الواضح حتى الآن كيف دخلت هذه التيشرتات إلى مصر؟، أم هي تيشرتات مصنوعة داخل مصانع ملابس مصرية وكتبت عليها عبارات باللغة الإنجليزية تدعو إلى الإلحاد؟.

وحذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشباب من ارتداء بعض القمصان أو «التيشرتات»، المنتشرة في الأسواق، خلال الوقت الحالي، مكتوبًا عليها عبارات تقع تحت بند «الحرام» ومخالفة للعقيدة.

وقال خالد الجندي، في برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر قناة «دي إم سي»، اليوم الخميس، إن بعض الشباب يرتدون «تيشرتات» مكتوب عليها عبارات إلحادية، باللغة الإنجليزية.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «كلام بالإنجليزي عيب ما يتقلش، ومينفعش، كلام جنسي، وكلام عقائدي، وإلحادي خطر جدًا، أي حد قبل ما يشتري تيشيرت يروح لواحد بيعرف إنجليزي يقول له ترجم لي الكلام ده».

وذكر «الجندي» بعض الأمثلة لهذه «التيشرتات» التي تحتوي على عبارات مخالفة للعقيدة، باللغة الإنجليزية: «دعني ألحد، ليس لي رب، لا إله في هذا العالم، ملحد وأفتخر»، معقبا: «ده بعض الكلام اللي مكتوب على التيشرتات بالإنجليزي».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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