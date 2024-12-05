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الرياضة - 10:14 - الباقة بكام؟.. أسعار كروت الشحن بعد تعديلها من قبل شركات المحمول - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:14 - الباقة بكام؟.. أسعار كروت الشحن بعد تعديلها من قبل شركات المحمول - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:14 - الباقة بكام؟.. أسعار كروت الشحن بعد تعديلها من قبل شركات المحمول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - أعلنت شركات المحمول تعديل أسعار كروت الشحن «الفكة»، الفئات المصغيرة، مسبقة الدفع، عقب الزيادة في التكاليف، والتي تصل إلى المستهلك بتعديل جديد ويأتي كالآتي:

- كارت الشحن بـ 10 جنيهات الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 13 جنيها ويوفر رصيد 9.1 جنيه.

- كارت الشحن بـ 12.5 جنيه الذي كان يوفر رصيدًا قدره 8.8 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 16.5 جنيها ويوفر رصيد 11.55 جنيه.

أسعار كروت الشحن

- كارت الشحن بـ 15 جنيها الذي كان يوفر رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 19.5 جنيها ويوفر رصيد 13.65 جنيه.

- كارت الشحن بـ 20 جنيها الذي كان يوفر رصيدًا قدره 14 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 26 جنيه ويوفر رصيد 18.2 جنيه.

- كارت الشحن بـ 29 جنيها الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 38 جنيه ويوفر رصيد 26.6 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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