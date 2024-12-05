الرياضة - 10:14 - الباقة بكام؟.. أسعار كروت الشحن بعد تعديلها من قبل شركات المحمول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - أعلنت شركات المحمول تعديل أسعار كروت الشحن «الفكة»، الفئات المصغيرة، مسبقة الدفع، عقب الزيادة في التكاليف، والتي تصل إلى المستهلك بتعديل جديد ويأتي كالآتي:

- كارت الشحن بـ 10 جنيهات الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 13 جنيها ويوفر رصيد 9.1 جنيه.

- كارت الشحن بـ 12.5 جنيه الذي كان يوفر رصيدًا قدره 8.8 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 16.5 جنيها ويوفر رصيد 11.55 جنيه.

- كارت الشحن بـ 15 جنيها الذي كان يوفر رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 19.5 جنيها ويوفر رصيد 13.65 جنيه.

- كارت الشحن بـ 20 جنيها الذي كان يوفر رصيدًا قدره 14 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 26 جنيه ويوفر رصيد 18.2 جنيه.

- كارت الشحن بـ 29 جنيها الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح سعره الآن في الأسواق نحو 38 جنيه ويوفر رصيد 26.6 جنيه.