الرياضة - 10:14 - الأسعار الجديدة لـ باقات الإنترنت بعد إعلان المصرية للاتصالات عن تعديلها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - أسعار باقات المصرية للاتصالات.. كشفت الشركة المصرية للاتصالات «we»، عن تعديلها لباقات أسعار الإنترنت الجديدة، مؤكدة أن باقة 140 جيجا بايت شهريا التي يستخدمها معظم المواطنين سيبلغ سعرها نحو 239.4 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

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أسعار باقات الإنترنت الجديدة

وجاءت أسعار باقات المصرية للاتصالات «we» الجديدة كالتالي:

- يبلغ سعر باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- يبلغ سعر باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- ويبلغ سعر باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- ويبلغ سعر باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

الشركة المصرية للاتصالات

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي» إطلاق خدمة الشرائح المدمجة eSIM وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إطلاق الخدمة رسميا في مصر، يأتي ذلك في إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، والتوسع في تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم وفقا لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على العميل، والتي تتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وتسعى المصرية للاتصالات إلى تحسين شبكة الإنترنت وزيادة سعة التحميل لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت المنزلي. وتتيح الشركة للعملاء تغيير الباقات أو الانتقال إلى باقات أعلى أو أقل حسب احتياجاتهم.