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الرياضة - 10:14 - زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل كاليفورنيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:14 - زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل كاليفورنيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:14 - زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل كاليفورنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 7 درجات على بعد 63 كيلومترا من سواحل كاليفورنيا، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

زلازل كاليفورنيا

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة مدينتي لاهور وجوجرات وعدة مدن أخرى في وسط وشمال إقليم البنجاب الباكستاني، اليوم الخميس.

فيما قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب غرب إيران، الخميس، مشيرا إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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